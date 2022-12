Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Fahrerflucht Nach Zusammenstoß: Autofahrer schlägt Rollstuhlfahrer Von dpa | 12.12.2022, 12:01 Uhr

Nach einem Zusammenstoß mit einem Rollstuhlfahrer soll ein Autofahrer in Bielefeld den Mann geschlagen haben und dann davongefahren sein. Der 82 Jahre alte Rollstuhlfahrer sei mit seinem elektrischen Fahrzeug unterwegs gewesen und mit dem aus einer Hofeinfahrt kommenden Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Unfall am Samstagabend habe der Autofahrer die Scheibe runtergelassen. Er soll dem 82-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben - bevor er weitergefahren sei. Der Senior wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Fahndung nach dem Autofahrer blieb der Polizei zufolge zunächst erfolglos, gesucht werden Zeugen.