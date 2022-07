Menschen stehen Schlange. Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild FOTO: Thomas Banneyer up-down up-down Luftverkehr Nach Wochenende: Airport fordert schnelle Lösungsvorschläge Von dpa | 25.07.2022, 14:26 Uhr

Nach den chaotischen Zuständen am Wochenende wegen nicht ausreichend besetzter Sicherheitskontrollen hat sich die Lage am Flughafen Köln/Bonn nach Angaben eines Sprechers entspannt. Die Situation sei nicht vergleichbar mit der von Samstag, sagte der Flughafensprecher am Montag. Am Wochenende hatten am zweitgrößten Flughafen von NRW Hunderte Reisende wegen langer Wartezeiten ihren Flug verpasst, außerdem kam es zu erheblichen Verspätungen. Um die aufgeheizte Lage mit entnervten Fluggästen, die zeitweise in Schlangen von mehreren Hundert Metern warteten, zu beruhigen, war zusätzlich Polizei zum Flughafen gerufen worden.