Partei Nach Wahlen: NRW-SPD-Landeschef fordert Reaktion aus Berlin Von dpa | 09.10.2023

Nach den Wahlniederlagen der SPD in Bayern und Hessen hat Nordrhein-Westfalens SPD-Landeschef Achim Post eine Reaktion von der Ampel-Koalition im Bund gefordert. „Die Ampel muss sich zusammenreißen“, sagte er der „Rheinischen Post“. „Wir haben viel bewältigt, aber nach außen ist angekommen: Die Ampel streitet sich zu viel. Das mus sich ändern.“ Die NRW-SPD werde sich als größter Landesverband der deutschen Sozialdemokraten dafür starkmachen, „dass die Ampel besser wird“. Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern am Sonntag hatten die SPD, Grüne und FDP Stimmen eingebüßt, was auch mit Gegenwind aus Berlin erklärt worden war.