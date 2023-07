Ein Einsatzwagen der Polizei mit Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Nach Unfall: Zweites Auto fährt frontal in Rettungswagen Von dpa | 17.07.2023, 13:10 Uhr | Update vor 6 Min.

Ein angetrunkener Autofahrer ist in Witten gegen einen Rettungswagen geprallt, der an einer Unfallstelle mit Blaulicht auf der Straße abgestellt war. Bei dem Zusammenstoß am frühen Sonntagmorgen seien der 29 Jahre alte Autofahrer und ein 26 Jahre alter Feuerwehrmann leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.