Kleve Nach Unfall auf gesperrter Brücke: U-Haft angeordnet Von dpa | 26.06.2023, 18:28 Uhr

Nachdem ein 26-Jähriger in Emmerich über eine gesperrte Rheinbrücke gefahren ist und dabei einen Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt hat, ist Haftbefehl gegen den Autofahrer erlassen worden. Dem jungen Mann wird schwere Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht vorgeworfen. Das teilte die Kreispolizeibehörde Kleve am Montag mit. Das 46-jährige Unfallopfer werde nach wie vor in einer Spezialklinik intensivmedizinisch versorgt.