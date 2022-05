ARCHIV - Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzender. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild FOTO: Oliver Berg CDU-Chef Nach Ukraine-Reise: Merz bei NRW-Wahlkampfterminen erwartet Von dpa | 04.05.2022, 11:39 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz wird nach seinem Besuch in der Ukraine am Mittwoch zu mehreren vorgesehenen Wahlkampfterminen in Nordrhein-Westfalen erwartet. Das bestätigte die CDU-Zentrale in Berlin auf Anfrage. Angekündigt waren für den Nachmittag und Abend Veranstaltungen in Bad Salzuflen, Paderborn und Brilon.