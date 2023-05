Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Sankt Augustin Nach Überfall auf Senioren: Fahndung nach Tätern Von dpa | 30.05.2023, 18:32 Uhr

Nach dem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in seiner Villa in St. Augustin bei Bonn sucht die Polizei nach zwei sehr schlanken Tätern im Alter von 18 bis 20 Jahren. Einer von ihnen habe akzentfreies Deutsch gesprochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Duo hatte das Ehepaar am Samstagabend überfallen und den 79-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt.