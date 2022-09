Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down LAFP Nach tödlichen Schüssen: Alte Einsätze werden aufbereitet Von dpa | 20.09.2022, 12:45 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Jugendlichen (16) in Dortmund werden Polizeieinsätze aus den vergangenen fünf Jahren unter die Lupe genommen. So sollen die Fälle, in denen von Beamten geschossen wurde, sowie Einsätze mit tödlichem Ausgang nach Zwangsmaßnahmen überprüft werden. Die zuständige Ausbildungsbehörde der Polizei (LAFP) soll daraus Schlüsse ziehen, ob die Aus- und Fortbildung der Beamten verändert werden muss. Das geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor.