Prozesse Nach Tod eines Obdachlosen: Sechs Jahre Haft für die Täter Von dpa | 01.09.2022, 13:41 Uhr

Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Mönchengladbach hat das dortige Landgericht zwei Männer zu jeweils sechs Jahren Haft verurteilt. Die Männer aus Polen waren wegen Mordes angeklagt, wurden aber wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Der Tötungsvorsatz sei nicht nachweisbar, erklärte das Gericht am Donnerstag bei der Urteilsverkündung. Zu den verhängten Haftstrafen kommt wegen ihrer Alkoholabhängigkeit die Unterbringung in einer Entzugsklinik.