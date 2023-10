Die gewalttätige Auseinandersetzung mitten in der Essener Innenstadt, die sich vermutlich aus einem privaten syrisch-libanesischen Familienstreit in Castrop-Rauxel entwickelt hatte, hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Auswertung zahlreicher Videos von dem Massenstreit einschließlich der Aufzeichnungen von Polizei-Bodycams habe wegen der „äußerst schlechten Qualität“ keine Identifizierung von Personen ermöglicht, heißt es in dem Bericht. Daran habe auch eine technische Aufarbeitung durch das Landeskriminalamt nichts geändert.



Nach einem Treffen der Kontrahenten-Gruppen unter Leitung eines - staatlich in keiner Weise legitimierten - sogenannten Friedensrichters Anfang Juli hätten Zeugen der Schlägerei zum Ablauf keine Angaben mehr gemacht oder seien erst gar nicht zu Vernehmungen erschienen. Verdeckte Ermittlungen wie etwa das Abhören von Telefonen Verdächtiger seien angesichts der in Rede stehenden Vorwürfe nicht zu rechtfertigen, so der Bericht. „Aufgrund der geschilderten Umstände sind derzeit weder die Täter noch die eigentlichen Hintergründe der Taten einer Aufklärung zugänglich.“



Bei der abendlichen Massenschlägerei vor einem Essener Restaurant in der Innenstadt hatten weit mehr als hundert Menschen aufeinander eingeschlagen. Am Ort der Schlägerei wurden später Eisenstangen und Messer gefunden. Es gab mehrere Verletzte, darunter auch Polizisten. Wegen der Tumulte in Castrop-Rauxel, die der Essener Massenschlägerei vorausgingen, laufen die Ermittlungen noch, wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Dortmund sagte.