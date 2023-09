Rettungseinsatz Nach Sturz: Mann soll nach Einsatzkräften geschlagen haben Von dpa | 17.09.2023, 14:22 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Nachdem er gestürzt ist, soll ein 69-Jähriger in Mülheim an der Ruhr helfende Einsatzkräfte bedroht und nach ihnen geschlagen haben. Der Senior sei am Samstag in einem Festzelt hingefallen und habe geblutet, berichtete die Polizei am Sonntag. Beamte, die ihm aufhelfen wollten, soll er mit dem Tod bedroht haben. Anschließend soll er versucht habe, die Polizisten sowie ankommende Rettungskräfte zu treten und zu schlagen.