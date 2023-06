Unwetter Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Unwetter Nach Starkregen: Emscherdeich in Dinslaken wird gesichert Von dpa | 23.06.2023, 11:24 Uhr

Durch starke Regenfälle ist ein Deich der Emscher in Dinslaken (Kreis Wesel) instabil geworden. Am Freitagmorgen sei eine Deicherosion festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Emschergenossenschaft. Auf einer Länge von knapp 300 Metern sei die Böschung vor dem Deich bereits deutlich schmaler geworden. „Es gab seit gestern zu hohe Regenmengen in der gesamten Emscherregion“, erklärte er. Diese Wassermengen kämen von Osten her am Niederrhein an. Aktuell sei man dabei, den Deich mit Steinen zu sichern.