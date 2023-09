Wetter Nach starken Regenfällen: Situation in Ahlen entspannt sich Von dpa | 13.09.2023, 06:50 Uhr | Update vor 48 Min. Regenwetter in Nordrhein-Westfalen Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbil up-down up-down

Nach heftigen Regenfällen am Dienstag und einer Warnung vor Hochwasser und Überflutungen hat sich die Lage in Ahlen entspannt. Der Pegelstand des Flusses Werse sei zurückgegangen, teilten Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen mit. Noch am Dienstagabend hatte die Leitstelle des Kreises Warendorf unter anderem vor möglichen Überflutungen von Straßen und Unterführungen im Stadtgebiet gewarnt. Die Stadt Ahlen hatte in der Folge den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) einberufen.