ARCHIV - Eine Überwachungskamera vor bewölktem Himmel. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Duisburg Nach Schusswechsel: Polizei setzt auf Videoüberwachung Von dpa | 07.05.2022, 10:50 Uhr

Nach einer Schießerei in Duisburg mit vier Verletzten hat die Polizei rund um den Tatort Kameras zur Videoüberwachung installiert. Die Maßnahme am Hamborner Altmarkt gelte zunächst für vier Wochen, teilte die Polizei mit. Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen der Rockergruppe Hells Angels und einem türkisch-arabischen Clan waren am Mittwochabend mindestens 19 Schüsse gefallen, NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach später von schockierenden Bildern.