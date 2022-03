Blaulicht FOTO: Carsten Rehder Köln Nach Schüssen sucht Polizei weiter nach Verdächtigem Von dpa | 11.03.2022, 13:14 Uhr | Update vor 23 Min.

Einen Tag nach mutmaßlich mehreren Schüssen auf einen 25-Jährigen in Köln fahndet die Polizei weiterhin nach dem Tatverdächtigen. An der Lage vom Vorabend habe sich nichts geändert, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Der Mann sei weiterhin auf der Flucht.