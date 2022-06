ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Wesel Nach Schüssen auf 26-Jährigen: Verdächtiger in Haft Von dpa | 01.06.2022, 17:15 Uhr

Nach den Schüssen auf einen Mann in Moers vom Montag sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige sei am Dienstagabend festgenommen worden, inzwischen habe ein Richter Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der verletzte 26-Jährige sei am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen worden.