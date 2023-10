Ermittlungen dauern an Nach Schüssen in Herford: 42-Jähriger aus U-Haft entlassen Von dpa | 04.10.2023, 14:24 Uhr | Update vor 22 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach Schüssen auf einen 48-Jährigen in seinem Auto in Herford wurde ein bislang tatverdächtiger 42-Jähriger aus der Untersuchungshaft entlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam am Mittwoch mit. Nach neuen Erkenntnissen und Zeugenaussagen hätten sich die Verdachtsmomente nicht bestätigt. Die Ermittler hatten dem Herforder versuchten Totschlag vorgeworfen. Nach den ersten Ermittlungen ging es im September um Schüsse auf einen Kontrahenten nach Streitigkeiten zwischen zwei Familien. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.