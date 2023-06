Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Nach Schüssen auf flüchtenden Autofahrer: 19-Jähriger stabil Von dpa | 07.06.2023, 15:49 Uhr

Nach einer Verfolgungsfahrt in Bad Salzuflen, bei der Polizisten auf einen 19 Jahre alten Autofahrer schossen, hat sich der Zustand des jungen Mannes stabilisiert. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Detmold. Der Mann war am Samstag im Kreis Lippe von mehreren Schüssen getroffen worden. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ berichtet.