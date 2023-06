Gewaltsame Auseinandersetzungen Foto: Markus Gayk/dpa up-down up-down Kriminalität Nach Schlägereien im Ruhrgebiet noch erhöhte Polizeipräsenz Von dpa | 18.06.2023, 10:12 Uhr

Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen größeren Personengruppen in Essen und Castrop-Rauxel zeigt die Polizei in beiden Städten weiter erhöhte Präsenz. In der Nacht zum Sonntag sei die Lage ruhig geblieben, sagten Polizeisprecher in Essen und Recklinghausen am Sonntag auf Anfrage. Die Polizei prüft weiter, ob es Zusammenhänge zwischen den Konfrontationen in den beiden rund 30 Kilometer entfernt liegenden Ruhrgebietsstädten gibt.