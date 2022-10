Herbst Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Nach Schauern und Nebel freundliches Herbstwetter Von dpa | 18.10.2022, 09:05 Uhr

Nach Wolken, Nebel und Regenschauern zeigt sich der Dienstag in Nordrhein-Westfalen noch von seiner freundlichen Herbstseite. Bis zum Mittag zieht der Regen nach Osten ab und nach Nebelauflösung lockert es von Nordwesten auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag sei es dann heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Auch am Mittwoch soll es nach teils zähem Nebel heiter und niederschlagsfrei bleiben.