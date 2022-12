Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Disziplinarverfahren Nach „Reichsbürger“-Razzia: Polizistin aus NRW suspendiert Von dpa | 08.12.2022, 18:39 Uhr

Nach der Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene ist eine beschuldigte Polizistin aus Nordrhein-Westfalen suspendiert worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Demnach war am Mittwoch neben der Wohnung auch der Arbeitsplatz der bei der Kripo im Kreis Minden-Lübbecke beschäftigten Polizistin durchsucht worden. Sie war aber nicht festgenommen worden. Die Frau ist bislang die einzige Beschuldigte in dem Großverfahren in NRW.