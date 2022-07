Oliver Pocher sitzt bei einer Pressekonferenz auf einer Bühne. Foto: Fabian Strauch/dpa FOTO: Fabian Strauch up-down up-down Oberhausen Nach Ohrfeige am Ring: Oliver Pocher wieder bei Box-Event Von dpa | 27.07.2022, 17:01 Uhr

Im März war Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfs unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden, ein halbes Jahr danach wird der Comedian nun selbst in den Ring steigen - allerdings nur zum Moderieren, nicht für einen Kampf. „Dafür muss mein Promoter ehrlich gesagt eine bessere Gage aushandeln“, scherzte der 44-Jährige am Mittwoch in Oberhausen bei der Pressekonferenz zu einer am 16. September in der Stadt geplanten Veranstaltung mit Boxkämpfen und Konzerten. „Ich werde nicht in den Ring steigen, um mich zu prügeln.“