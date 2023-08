Euskirchen Nach Notruf: Schwerverletztes Ehepaar in Zülpich entdeckt Von dpa | 15.08.2023, 15:27 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Notruf hat die Polizei in einer Hofanlage in Zülpich ein schwer verletztes Ehepaar entdeckt. Die 77 Jahre alte Frau und der 76-jährige Mann hätten lebensgefährliche Verletzungen erlitten und seien sofort in Krankenhäuser gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Bonn mit. Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittele. Die Hintergründe seien derzeit unklar. Zusätzlich zu Spurensicherung und Ermittlungen zum Ablauf hoffen die Ermittler auf Angaben von Zeugen zu dem Geschehen in der Nacht zu Dienstag im Zülpicher Ortsteil Füssenich (Kreis Euskirchen).