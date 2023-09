Kunst Nach Millionendiebstahl aus Museum: Keine Spur von Tätern Von dpa | 14.09.2023, 12:01 Uhr | Update vor 36 Min. Museum für Ostasiatische Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down

Nach dem millionenschweren Diebstahl aus dem Museum für Ostasiatische Kunst in Köln fehlt von den Tätern und der Beute weiterhin jede Spur. „Die Ermittlungen laufen, aber wir haben noch keine näheren Hinweise“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Unbekannte waren in der Nacht zum Mittwoch in das Museum eingebrochen und hatten chinesisches Porzellan im Wert von mindestens einer Million Euro gestohlen. Das Museum blieb nach Angaben der Stadt auch am Donnerstag noch für Besucher geschlossen.