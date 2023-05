Zollamt Emmerich Foto: Christoph Reichwein/dpa/Archivbild up-down up-down Einbruch Nach Millionen-Coup von Emmerich beginnt Prozess in Polen Von dpa | 18.05.2023, 17:51 Uhr

Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in das Zollamt Emmerich am Niederrhein beginnt am Freitag in Polen der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Die sieben Angeklagten müssen bei dem Prozess in Jelenia Gora nach polnischem Recht mit harten Strafen von bis zu 15 Jahren Haft rechnen, wie die polnische Landesstaatsanwaltschaft bereits Mitte April mitgeteilt hatte.