Nach Millionen-Coup mit Kernbohrer: Prozess beginnt in Polen Von dpa | 17.05.2023, 09:32 Uhr

Es war ein Coup wie aus einem Hollywood-Film: An Allerheiligen 2020 brachen mehrere Männer in das kleine Zollamt in Emmerich ein, bohrten eine Wand im Keller durch und verschwanden mit 6,5 Millionen Euro. Jetzt beginnt in Polen der Prozess gegen sie.