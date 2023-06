Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Kriminalität Nach Messerstecherei: Opfer nach Not-OP außer Lebensgefahr Von dpa | 29.06.2023, 12:05 Uhr

Nach einer Messerstecherei in Niederzier (Kreis Düren) sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Donnerstag mitteilte, werden dem 35-Jährigen versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am Dienstag auf einem Gehweg nach einem Wortgefecht mit einem Messer auf einen 20-Jährigen eingestochen haben. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach einer Notoperation ist der 20-Jährige den Angaben zufolge inzwischen außer Gefahr. Der Haftbefehl wurde am Mittwoch erlassen. Der Grund des Streits ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch unklar.