Köln Nach Messerattacke auf Jugendliche: Verdächtiger stellt sich Von dpa | 30.04.2023, 17:03 Uhr

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Köln mit zwei durch Messerstiche schwer verletzten Jugendlichen hat sich der mutmaßliche Messerstecher gestellt. Der 17-Jährige sei am Samstagabend ins Polizeipräsidium gekommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag gemeinsam mit. Die Ermittlungen nach der Gewalttat hatten sich demnach auf den 17-Jährigen konzentriert. Die Ermittler hätten ihn kurz bevor er sich stellte, an seiner Wohnanschrift gesucht, aber nicht gefunden.