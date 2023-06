Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Nach Messerangriff in Emsdetten: Verdächtiger festgenommen Von dpa | 03.06.2023, 13:11 Uhr

Nach einem Messerangriff auf zwei junge Männer in Emsdetten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Richter ordnete am Samstag für den 46 Jahre alten Mann Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an.