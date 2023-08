Verkehr Nach Massenkarambolage: Längere Untersuchung erwartet Von dpa | 21.08.2023, 16:26 Uhr | Update vor 1 Std. Unfall in Köln Foto: Petra Albers/dpa up-down up-down

Nach der Massenkarambolage mit 14 Verletzten und 10 beschädigten Autos am Freitag in Köln ermittelt die Polizei auf verschiedenen Gebieten. Beschlagnahmte Mobiltelefone müssten ausgewertet und der Wagen des Beschuldigten ausgelesen werden, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Zudem würden ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls in Auftrag gegeben und Zeugen vernommen.