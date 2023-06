Großeinsatz gegen Mafia Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down Ermittlungen Nach Mafia-Razzia in Münster: Zweiter Mann stellt sich Von dpa | 28.06.2023, 16:22 Uhr

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Mafia-Mitglieds in Münster hat sich dessen älterer Bruder der Polizei in Stuttgart gestellt. Der 70-Jährige habe sich am Dienstagabend freiwillig bei der Polizei gemeldet und sei festgenommen worden, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Hamm am Mittwoch. Gegen ihn liege ein Auslieferungshaftbefehl des Oberlandesgerichts Hamm vor. Ebenso wie bei seinem 62 Jahre alten Bruder hatten die italienischen Behörden demnach die Auslieferung ersucht. Zuvor hatten die „Westfälischen Nachrichten“ berichtet.