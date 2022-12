Vergrabene Leiche in Garten gefunden Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Ermittlungen Nach Leichenfund: Zwei Männer aus NRW in Untersuchungshaft Von dpa | 15.12.2022, 11:33 Uhr

Auf einem Grundstück in Alt-Mölln in Schleswig-Holstein findet die Polizei eine in Textil-Bahnen gewickelte Leiche. Nun ergingen zwei Haftbefehle gegen zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen.