Im Bahnbereich von Warendorf wurde am vergangenen Sonntag eine Leiche entdeckt. Symbolfoto: David Inderlied/dpa Zugverkehr unterbrochen Nach Leichenfund in Warendorf: Ermittlungen dauern an Von Wibke Niemeyer | 22.02.2023, 17:42 Uhr

In Warendorf ist am späten Sonntagabend im Bahnbereich eine Leiche gefunden worden. Die Klärung der Ursache dauert an. Der Leichnam wird am Freitag obduziert.