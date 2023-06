Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Herne Nach Laubenbrand in Herne auch zweite Person verstorben Von dpa | 30.06.2023, 13:37 Uhr

Nach dem Brand in einer Kleingartenanlage in Herne im Ruhrgebiet ist auch die zweite schwerverletzte Person gestorben. Das teilte die Polizei in Bochum am Freitag mit. Der 22-jährige Mann aus Herne sei am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Eine 20-jährige Frau war am Mittwochabend verstorben. Beide hatten bei dem Feuer am Dienstagabend lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten.