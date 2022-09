Deutsche Bahn Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Nach Kritik: DB Regio will in NRW zu regulärem Verkehr Von dpa | 02.09.2022, 14:39 Uhr

Bahnfahrer und Zugpendler in Nordrhein-Westfalen sollen auf eine schrittweise Rückkehr zum regulären Nahverkehrsangebot in den kommenden Wochen hoffen können. Nach Kritik an dem zuletzt wegen angespannter Personallage wenig verlässlichen Regionalverkehr auf zahlreichen Strecken und Verbindungen haben sich die Nahverkehrsverbünde Rheinland (NVR) und Westfalen-Lippe (NWL) sowie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bei einem Spitzentreffen mit Vertretern von DB Regio auf konkrete Maßnahmen für eine Rückkehr zu einem stabilen Fahrplan und Zugverkehr geeinigt. Das teilten die Verbände am Freitag mit.