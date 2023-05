Elton John Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Konzerte Nach krankheitsbedingter Pause: Elton John tritt in Köln auf Von dpa | 15.05.2023, 13:39 Uhr

Nach einer krankheitsbedingten Konzert-Absage in Mannheim sind die kommenden Auftritte von Elton John (76) auf seiner Abschieds-Welttournee nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr. Die drei in Köln geplanten Konzerte am 16., 18. und 19. Mai sollen stattfinden, wie eine Sprecherin von Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment am Montag sagte.