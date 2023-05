Schulausschuss im Landtag in Düsseldorf Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Schulen Nach IT-Panne bei Qualis Personalversammlung Von dpa | 04.05.2023, 12:12 Uhr

Nachdem gravierende IT-Sicherheitslücken beim Landesschulinstitut Qualis bekanntgeworden sind, will Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sich selbst einen Eindruck dort verschaffen. Am 10. Mai wolle sie bei einer Personalversammlung mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen, kündigte Feller am Donnerstag in Düsseldorf an.