Ahrtal Foto: Thomas Frey/dpa up-down up-down Ahrtal Nach Hochwasser: Wiederaufbau von Straßen fast fertig Von dpa | 13.07.2023, 14:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe ist der Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur in der Zuständigkeit des Landes fast abgeschlossen. Das teilte das NRW-Verkehrsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. „Beim Schienenverkehr sind wir auf einem guten Wege“, erklärte Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Ein Großteil der durch das Hochwasser beschädigten Straßen sei inzwischen wieder aufgebaut. Es gebe nur noch zwei Straßensperrungen, nämlich auf der L924 zwischen Velbert-Nierenhof und Wuppertal sowie die Rurbrücke in Jülich. In die Beseitigung der Schäden an Bundes- und Landesstraßen, Brücken und Tunneln wurden nach Angaben des Ministeriums rund 120 Millionen Euro investiert.