Siegen-Wittgenstein Nach Hangrutsch: Untersuchung der Abbruchkante geplant Von dpa | 20.02.2023, 12:58 Uhr

Nach einem Hangrutsch in einem Wohngebiet in Siegen sollen Experten die Sicherheit eines Mehrfamilienhauses an der Abbruchkante untersuchen. Am Hang sei eine Begehung durch die Bauaufsicht und Mitarbeiter einer Fachfirma geplant, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag. Dann werde entschieden, wie die Arbeiten fortgesetzt werden und wann die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren können.