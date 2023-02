Nach Unfall mit Güterzug Foto: Christoph Reichwein/dpa/Archiv up-down up-down Recklinghausen Nach Güterzug-Unfall - Zustand des verletzten Jungen besser Von dpa | 16.02.2023, 12:08 Uhr

Zwei Wochen nach dem Unfall an einer Bahnstrecke in Recklinghausen geht es dem verletzten neunjährigen Jungen besser. Das Kind hatte zunächst in akuter Lebensgefahr geschwebt und konnte nach einer Operation stabilisiert werden. Er sei nun im Krankenhaus auf dem Wege der Besserung, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein zweiter Junge, zehn Jahre alt, war ums Leben gekommen. Die beiden Kinder waren von einem Güterzug erfasst worden.