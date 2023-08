ermittlung Nach Großbrand in Duisburg beginnt Suche nach der Ursache Von dpa | 11.08.2023, 11:23 Uhr | Update vor 41 Min. Brand im Duisburger Hafen Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Nach dem Großbrand vom Donnerstag auf einem Recyclinghof am Duisburger Hafen haben Brandermittler der Polizei am Freitag mit der Suche nach der Ursache begonnen. Dabei müssten sie zunächst prüfen, ob sie die Brandstelle gefahrlos betreten könnten, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandstelle sei sehr groß, viele Tonnen Schrott und andere Materialien hätten bei sehr hohen Temperaturen gebrannt. Es könne durchaus an manchen Stellen noch zu heiß sein.