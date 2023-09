Kreis Euskirchen Nach Gewalttat gegen Ehepaar: Drei Tatverdächtige in U-Haft Von dpa | 20.09.2023, 12:06 Uhr | Update vor 32 Min. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Einen Monat nach einer Gewalttat gegen ein älteres Ehepaar auf einer Hofanlage in Zülpich sitzen drei dringend Tatverdächtige wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Mordkommission hätten zu zwei 36 und 37 Jahre alten Männern sowie zu einer 36-jährigen Frau geführt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Bonn.