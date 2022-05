ARCHIV - Splitter und ein Schild mit der Aufschrift «Geldautomat» liegen auf dem Fußboden. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa FOTO: Patrick Pleul Mülheim an der Ruhr Nach Geldautomatensprengung zwei Verdächtige festgenommen Von dpa | 04.05.2022, 17:37 Uhr

Strafverfolgung über Staatsgrenzen: Nach einer Geldautomatensprengung in Mülheim an der Ruhr haben niederländische Polizisten am frühen Mittwochmorgen zwei geflüchtete Verdächtige in Venlo festgenommen.