Prozess Nach Fahrt in Menschenmenge: Autofahrer vor Gericht Von dpa | 29.03.2023, 01:48 Uhr

Weil er gezielt in eine Gruppe Fußgänger gefahren sein soll, muss sich ein Autofahrer wegen neunfachen versuchten Totschlags in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 38-Jährigen beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) am Landgericht. Der Angeklagte sitzt seit der Tat vom 5. November in Untersuchungshaft. Neben der versuchten Tötung von neun Menschen wird ihm auch sechsfache gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.