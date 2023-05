Nach der Explosion in Ratingen Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Notfälle Nach Explosion in Ratingen: 35 Verletzte, 3 in Lebensgefahr Von dpa | 22.05.2023, 10:37 Uhr

Bei der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf vor anderthalb Wochen sind 35 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen befänden sich weiter in Lebensgefahr, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in einer Sondersitzung des Landtags-Innenausschusses. Bei den lebensgefährlich Verletzten handele es sich um eine Polizistin, einen Polizisten und einen Feuerwehrmann.