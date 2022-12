Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Drogenfund in Millionenhöhe: Fahndung nach Tatverdächtigem Von dpa | 03.12.2022, 17:19 Uhr

Etwa einen Monat nach dem Fund von 170 Kilo Marihuana und zwei Kilo Amphetamin, hat die Polizei die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Auffindung eines Beschuldigten gebeten. Am 31. Oktober hatten die Beamten eine Lagerhalle des mittlerweile als mutmaßlichen Täter identifizierten Mannes in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) hochgenommen und dabei die Drogen von einem Wert in Millionenhöhe gefunden. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurde am Samstag ein Bild des Beschuldigten zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.