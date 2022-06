ARCHIV - Ein Deutscher Reisepass liegt auf einem Tisch. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Kommune Nach Corona-Lockdowns großer Andrang auf Reisepässe Von dpa | 24.06.2022, 15:11 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Reisepause stürmen viele Menschen kurz vor dem Sommerurlaub die Bürgerbüros, um noch einen Pass zu beantragen. Die Stadt Düsseldorf berichtete am Freitag, dass in diesem Jahr bislang 60 Prozent mehr Reisepässe beantragt wurden als im gleichen Zeitraum 2020 und 2021. Damit alle noch rechtzeitig vor dem Flug ins Ausland ihren Pass bekommen, richtet die Landeshauptstadt für die nächsten Wochen eine extra Stelle für Reisepass-Anträge im Straßenverkehrsamt ein. Außerdem werde das Personal aufgestockt und Mitarbeiter in den Bürgerbüros machten Überstunden.