Prozess Nach Brandanschlag Distanzierung von Antisemitismus Von dpa | 22.09.2023, 13:20 Uhr

Der Beschuldigte im Fall des Brandanschlags auf eine Bochumer Schule, der eigentlich der benachbarten Synagoge gegolten haben soll, hat sich von Antisemitismus distanziert. „Ich glaube an einen Islam, der verbindet statt zu spalten“, sagte der 36-Jährige am Freitag im Prozess am Düsseldorfer Oberlandesgericht. Judenfeindlichkeit lehne er ab.