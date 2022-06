ARCHIV - Menschen gehen nach einem Brand am Restaurant «Why Not Mallorca?» vorbei. Foto: Clara Margais/dpa/Archivbild FOTO: Clara Margais Brandstiftung Nach Brand am Ballermann: Vier Deutsche aus U-Haft entlassen Von dpa | 08.06.2022, 06:12 Uhr

Vier der 13 deutschen Urlauber, die auf Mallorca der Brandstiftung beschuldigt wurden, sind auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die jungen Männer verließen das Gefängnis in der Hauptstadt Palma am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr, wie die Zeitung „Diario de Mallorca“ und andere Regionalmedien unter Berufung auf Justizkreise der spanischen Insel berichtete. Zuvor seien die von Angehörigen in Deutschland überwiesenen Kautions-Zahlungen in Höhe von jeweils 12.000 Euro eingegangen, hieß es.