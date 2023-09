Gewalttat Nach blutigem Streit: Zwei Männer vor Haftrichter Von dpa | 27.09.2023, 16:23 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem blutigen Streit mit einem Toten vom Dienstag in Gelsenkirchen sind zwei Verdächtige am Mittwoch vor den Haftrichter gekommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft an Mittwochnachmittag mit. Ein Mann war nach der Auseinandersetzung noch am Dienstag gestorben. Es gebe außerdem mehrere weitere Beteiligte, die teils verletzt worden seien, hieß es. Lebensgefahr bestehe allerdings in keinem Fall.